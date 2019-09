Meteo a Latina, prevista di nuovo la pioggia. Allerta nel Lazio domenica 22 settembre

Che tempo farà domenica a Latina e nel resto della provincia pontina? Non arrivano buone notizie dalle previsioni meteo per il 22 settembre quando dovrebbero riaffacciarsi le piogge.

Il Centro Funzionale Regionale ha reso infatti noto che, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse” che prevede sul Lazio dalle prime ore di domenica 22 settembre, e per le successive 24-36 ore, “intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una Criticità Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta e una Criticità Codice Giallo per rischio idraulico sulle Zone A (Bacini Costieri Nord) e B (Medio Tevere).