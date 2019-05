Meteo a Latina, ancora maltempo: nuova allerta per pioggia e forte vento

Prosegue l’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla provincia pontina. La pioggia non allenta la presa e anche per la giornata di domani, lunedì 27 luglio, è stata emanata una nuova allerta meteo.

Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un “avviso di condizioni meteorologiche avverse” con indicazione che sul Lazio “dalle prime ore della giornata di domani, 27 maggio 2019, e per le successive 24-36 ore” sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Non resta quindi che tenere ancora a portata di ombrello, mentre la primavera si fa ancora attendere.