Meteo a Latina, piogge in arrivo. Allerta da gialla ad arancione su parte del Lazio

Piogge in arrivo anche nella provincia pontina e nel Lazio. Nelle ultime ore sono peggiorate le previsioni meteo che interessano l'intera regione.

Come si legge in una nota della Protezione Civile del Lazio, "il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e per le successive 12 ore si prevede nelle seguenti zone di allerta del Lazio criticità idrogeologica per temporali codice arancione: bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud”. Una criticità codice giallo è prevista invece su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri.

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 ottobre, era stato emesso un avviso di condizioni meteo avverse ancora in corso di validità.