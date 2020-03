Meteo Latina, prevista di nuovo la pioggia: allerta della Protezione Civile

Prevista di nuovo la pioggia a Latina e nella provincia pontina e nuova allerta meteo emessa dalla Protezione Civile che interessa alcune zone del Lazio.

Il documento della Protezione Civile, infatti, prevede per le prossime ore “precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali e meridionali con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Da isolate a sparse sul resto della regione con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Sulla base dei fenomeni previsti, “delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua” il Centro Funzionale Regionale ha valutato dalle prime ore di mercoledì 6 marzo e per le successive 12 ore un’allerta gialla idrogeologica per temporali sulle zone C (Appennino di Rieti), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri).