Meteo Latina, ancora forte vento in provincia: nuova allerta. Rischio mareggiate sulle coste

Brusca frenata della primavere anche nella provincia di Latina dove negli ultimi giorni si è registrato un calo delle temperature. E non arrivano buone notizie neanche dalle previsioni meteo che annunciano forti venti per le prossime ore nel territorio pontino come nel resto del Lazio.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso meteo che prevede sul Lazio "dal pomeriggio/sera di oggi, mercoledì 25 marzo, e per le successive 36 ore venti da forti a burrasca dai quadranti orientali con raffiche di burrasca forte sulle zone appenniniche e costiere”. Preannunciate anche mareggiate lungo le coste esposte.

Previste anche “nevicate con quota neve al di sopra dei 500/700 metri, o locali sconfinamenti a quote inferiori, sui settori orientali”.

Secondo l’avviso meteo della Protezione civile viene preannunciata un’allerta gialla per il vento su tutte le zone di allerta del Lazio, e un’allerta gialla per rischio neve sulle zone C (Appennino di Rieti), E (Aniene) e G ( Bacino del Liri).