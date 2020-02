Meteo Latina: "venti da forti a burrasca", nuova allerta. Mareggiate sulle coste

Nuova allerta per il vento nel territorio di Latina e del Lazio. Nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Nella nota si legge che dal mattino di martedì 4 febbraio e per le successive 24-36 ore “si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca nord-occidentali, sui rilievi, in estensione dal pomeriggio-sera ai restanti settori della regione ed in successiva rotazione da nord, con raffiche di burrasca forte specie sui settori costieri e sui rilievi. Si prevedono inoltre forti mareggiate su tutte le coste esposte”.

Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con attenzione per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.