Arriva il grande caldo, Latina tra le 27 città monitorate dal Ministero della Salute

Primo fine settimana di vera estate anche nella provincia di Latina. E’ arrivato il grande caldo e le temperature hanno superato i 30 gradi in diversi comuni del territorio pontino. E anche quest’anno Latina è tra le città per tutta l’estate saranno monitorate dal Ministero della Salute che ha ripreso nella pubblicazione quotidiana sul portale dei bollettini sulle ondate di calore in Italia con l’obiettivo prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto delle persone più fragili.

“I bollettini - spiegano dal Ministero - sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero. Vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedì al venerdì, a partire da metà maggio fino a metà settembre”.

Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Le città monitorate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Oggi, 28 giugno, è una domenica da bollino giallo a Latina che indica una situazione di pre-allerta dei servizi sanitari e sociali; si prevede, secondo il bollettino diffuso dal Ministero, una temperatura massima di 35 gradi.

“Quest’anno - conclude il Ministero della Salute - la pianificazione delle attività di prevenzione è particolarmente rilevante in relazione all’epidemia Covid-19 e alla sua evoluzione nei prossimi mesi. Di conseguenza le attività relative al 2020 saranno rimodulate tenendo conto del concomitante rischio legato all’epidemia in corso, con particolare riguardo ai sottogruppi di popolazione più vulnerabili”.

I bollettini sulle ondate di calore sono consultabili anche attraverso la App Caldo e Salute, realizzata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio - ASL Roma 1.