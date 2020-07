Meteo Latina, tre giorni di caldo da bollino giallo: le previsioni fino a venerdì 10 luglio

Sono previste in aumento le temperature nei prossimi giorni anche a Latina e nella provincia pontina. La colonnina supererà i 30 grandi con il caldo che si farà sentire in particolare tra domani, giovedì 9 luglio, e dopodomani, venerdì 10 luglio.

Ricordiamo che Latina è una delle 27 città italiane anche quest’anno monitorate dal Ministero della Salute che quotidianamente pubblica sul suo portale i bollettini sulle ondate di calore in Italia con l’obiettivo prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto delle persone più fragili.

Secondo il bollettino che è stato diffuso oggi, 8 luglio, - i dati possono comunque essere soggetti a variazioni - a Latina saranno tre giorni da bollino giallo, quello con livello di allerta 1 (he non “richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute”). Le temperature massime oggi toccheranno i 32 gradi, mentre sono previste in aumento giovedì e venerdì quando potranno raggiungere anche i 34 gradi. Guardando il bollettino le temperature percepite potranno arrivate anche a 36 gradi.

Nel resto del Lazio

Tre giorni da bollino giallo anche a Roma mentre andrà meglio a Viterbo e Frosinone (oggi e domani bollino verde e venerdì previsto bollino giallo). Per Rieti previsto un livello di allerta in crescendo fino a venerdì, giorno da bollino arancione.