Meteo Latina: sole e temperature sopra i 30 gradi, le previsioni per il fine settimana

Sarà un fine settimana all’insegna del bel tempo quello che attende i pontini. A Latina e provincia si prevedono due giorni di sole splendente - qualche nuvola in aumento solo nella serata di domenica 12 luglio - con temperature sopra i 30 gradi.

Il Ministero della Salute ha diffuso nelle scorse ore il consueto bollettino quotidiano sulle ondate di calore, con l’obiettivo prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto delle persone più fragili.

A Latina, che ricordiamo è una delle 27 città italiane monitorate anche questa estate, secondo il bollettino di oggi, 10 luglio, e valido per tutto il fine settimana, - i dati possono comunque essere soggetti a variazioni - saranno tre giorni da bollino giallo, quello con livello di allerta 1 (che non “richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute”).

Secondo quanto riportato nel bollettino, si potranno avere oggi, ma anche nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 luglio, temperature 34 gradi; potranno raggiungere addirittura i 36 gradi le temperature percepite in tutti e tre i giorni.