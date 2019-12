Meteo Latina, arriva il freddo con l’ultimo weekend del 2019: temperature in forte calo

Il 2019 si chiude con un brusco calo delle temperature. E’ previsto, infatti, già con l’ultimo fine settimana dell’anno, l’epilogo di questa parentesi di caldo fuori stagione che negli ultimi giorni ha interessato anche la provincia di Latina con temperature registrate decisamente sopra la media.

Secondo quanto si legge su iLMeteo.it, “un nuovo tentativo di riportare una parvenza d'inverno sul nostro Paese avrà luogo nel corso dell'ormai imminente ultimo weekend del 2019 quando dal nord Europa una veloce sciabolata artica condizionerà il quadro meteorologico su gran parte dell'Italia, causando un clima più rigido e anche il ritorno della neve fino in pianura”.

Temperature in netto calo, anche se si preannunciano giornate di sole, anche nella provincia pontina, dunque, in questo fine settimana. Le minime tra sabato 28 e domenica 29 si aggireranno tra 0 e 2 gradi, le massime tra i 9 e i 12 gradi. Secondo le previsioni degli esperti, le temperature resteranno rigide anche per Capoanno