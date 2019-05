Il maltempo non dà tregua, ancora pioggia sulla provincia di Latina

L'ondata di maltempo non dà tregua alla provincia di Latina come al resto d'Italiadel Lazio. Anche per oggi, domenica 19 maggio, le previsioni confermano una serie di piogge sparse e nuvolosità in aumento.

Il Centro Funzionale Regionale, a seguito delle previsioni emesse dal Dipartimento della Protezione Civile, ha diffuso il tradizionale bollettino sulla criticità idrogeologica ed idraulica: la valutazione per la giornata odierna è una criticità da codice giallo quindi ordinaria per quenato concerne il rischio idrogeologico. Sonoinfatti previsti temporali e precipitazioni sparse a carattere di rovescio.

Sono interessate tutte le zone di allerta del Lazio dal primo pomeriggio di oggi, 19 maggio, e per le successive 24-36 ore.