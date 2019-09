Maltempo, previste ancora piogge a Latina e provincia. Disagi per il temporale della notte

Non si arresta l’ondata di maltempo che ha colpito nelle scorse ore anche Latina e provincia. Ha provocato disagi e allagamenti il forte temporale della notte che ha interessato diverse zone del territorio.

Intanto rimane lo stato di allerta anche per le prossime ore a Latina come nel resto del Lazio. Il Centro Funzionale Regionale, infatti, ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica che riporta una valutazione di “Criticità Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali” a seguito di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”. Sono interessate tutte le zone di allerta della regione dal pomeriggio di oggi, lunedì 23 settembre, e per le successive 6-9 ore.

Temporale a Formia

Ha creato non pochi disagi il forte temporale della notte appena passata. Tra le zone più colpite quella del sud pontino ed in particolare Formia dove una villa è stata travolta dall’acqua nella zona di Trivio; in salvo la famiglia.

Problemi in diverse zone della città si sono registrati al servizio idrico alla fornitura di elettricità. Questa mattina attraverso la pagina Facebook ufficiale, il Comune di Formia ha fatto il punto della situazione sugli interventi in corso per ripristinare i servizi. Intorno a mezzogiorno la fornitura elettrica è stata ripristinata nelle frazioni di Maranola e Trivio, gli stessi interventi hanno interessato anche la zona di Largo Paone. Mente Acqualatina ha operato sempre questa mattina per ripristinare il flusso idrico interrotto a causa di un guasto ad una tubatura nella zona di Penitro.