Meteo Latina, torna la pioggia: allerta della Protezione Civile in provincia e nel Lazio

Non inizia nel migliore dei modi l'ultimo fine settimana di maggio, quello che coincide anche con l’avvio della stagione balneare nella provincia di Latina e nel Lazio. Per la giornata di venerdì 29 maggio, infatti, è previsto il ritorno della pioggia.

Un allerta meteo è stata emessa nelle scorse ore. Il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi il documento “Previsione Sinottica e QPF” che riporta una previsione di “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specialmente sulle zone interne e appenniniche del Lazio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali con validità dalla tarda mattinata di domani, venerdì 29 maggio, e per le successive 9-12. Queste le zone di allerta: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.