Meteo Latina: sole o pioggia? Le previsioni per l’ultimo fine settimana di maggio

Sarà un altro weekend, l’ennesimo, all’insegna del maltempo in questa primavera che quest’anno stenta davvero a decollare. Soprattutto nella giornata di domenica 26 maggio tornerà la pioggia dopo qualche giorno di break con il sole che è tornato a riaffacciarsi su Latina e la provincia pontina.

Come riporta il sito 3bmeteo.com, nella giornata di sabato 25 maggio, i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi; sono previste nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Le temperature oscilleranno tra i 14 gradi della minima e i 22 gradi della massima.

Ombrello a portata di mano per l’intera giornata di domenica. Non sorridono infatti le previsioni ai pontini: i cieli saranno molto nuvolosi o coperti. Sono previste piogge, in assorbimento in serata. Leggero calo delle temperature massime che si aggireranno intorno ai 18 gradi; 15 gradi le minime.