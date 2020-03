Meteo Latina: allerta della protezione civile: “venti da forte a burrasca”

Allerta per il maltempo nella provincia di Latina e nel Lazio, in particolare per il vento. Nelle scorse ore il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso meteo.

Si prevede sul Lazio, infatti, dalla mattina di martedì 24 marzo e per le successive 24-36 ore, il "persistere di venti da forti a burrasca a prevalente componete nord-orientale". Previste anche “precipitazioni sparse a prevalente carattere nevoso sulla parte più orientale della regione con quota neve mediamente al di sopra dei 200-400 metri, con apporti al suolo generamente deboli”.

“Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo” si legge in una nota, il Centro Funzionale Regionale ha valutato un’allerta gialla per il rischio vento su tutte le zone di allerta nel Lazio, e un’allerta gialla per rischio neve nella zona C, quella dell’Appennino di Rieti.

