Meteo Latina, in arrivo “venti forti o di burrasca”: nuova allerta

Non solo il calo brusco delle temperature, ma per l’ultimo fine settimana del 2019 si prevede anche il ritorno del forte vento. Mentre è ancora in corso la conta dei danni dell’ondata di maltempo dello scorso weekend, non arrivano buone notizie neanche per la giornata di sabato 28 dicembre.

Nelle scorse ore il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di sabato 28 dicembre, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio “venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto inoltrato un bollettino con attenzione per vento su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Roma, Aniene, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.