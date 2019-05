Domenica di pioggia in tutto il Lazio: nuova allerta meteo

Sarà ancora necessario l'ombrello in questi ultimi giorni di maggio. Ancora una segnalazione di allerta meteo per la giornata di domani, domenica 26 maggio, arriva dal centro funzionale regionale. Il bollettino riporta una criticità da codice giallo per il rischio idrogeologico.

Dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono infatti sul Lazio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale che non risparmieranno la provincia pontina.