Meteo, nuovo peggioramento in arrivo: anche in provincia temporali e venti forti

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche è in arrivo per le prossime ore. Il sistema di protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo. In particolare si comunica che dalle prime ore della giornata di domani, lunedì 7 ottobre, e per le successive 18-24 ore sono previsti nel Lazio e in provincia di Latina precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale concentrate soprattutto nei settori costieri.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate. Si prevedono inoltre venti settentrionali forti p di burrasca sui settori costieri e insulari con possibili mareggiate lungo le coste esposte.