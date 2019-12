Pontini alla guida: Latina la provincia del Lazio che usa di più l’auto, anche di notte

Latina, insieme a Frosinone, è la provincia del Lazio in cui si usa per più giorni l’auto nel corso dell’anno, ma anche quella in cui si guida di più di notte. Sono solo alcuni dei dati che emergono dall’Osservatorio UnipolSai Assicurazioni sulle abitudini al volante degli italiani nel 2018; un dossier realizzato grazie all’analisi dei dati di circa 4 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola nera Unibox sulla propria autovettura.

Alcuni numeri

Per quanto riguarda il Lazio, vengono trascorsi 1 ora e 28 minuti al giorno in automobile a una velocità media di 29,6 km/h percorrendo 43 km al dì. Secondo i dati di UnipolSai Assicurazioni “l’auto nel Lazio è utilizzata 280 giorni l’anno (contro i 286 nazionali), ma si percorrono distanze più elevate (43 km al giorno rispetto alla media italiana di 41). Un laziale percorre, infatti, circa 240 km annui in più rispetto alla media nazionale, per un totale di 12.125 km all’anno. Nonostante i km percorsi siano in sensibile calo rispetto all’anno precedente (400 km in meno rispetto al 2017), la velocità media è rimasta pressoché invariata (29,6 km/h) e il tempo trascorso alla guida è diminuito di un solo minuto rispetto all’anno precedente (1 ora e 28 minuti), segno di un livello di traffico praticamente invariato rispetto al 2017”.

Nel Lazio si guida di più di notte (4,7% rispetto al totale dei km percorsi) rispetto alla media nazionale e Latina e Frosinone sono le province più “nottambule”; in particolare nella provincia pontina il 5% dei km totali è percorso tra mezzanotte e le 6 del mattino. A livello di singole province, Rieti è al primo posto per km percorsi (13.984 all’anno), mentre Frosinone e Latina sono prime per l’utilizzo dell’auto con 296 e 298 giorni - 280 la media nazionale -. Viterbo, con 33,8 km/h, e Rieti, con 33,4 km/h, sono le città che “danno più gas” (superando anche la media nazionale) e che “soffrono” meno il traffico. Nella provincia di Latina, poi, vengono percorsi 43 km al giorno in auto, in media con il dato nazionale, e 12815 in un anno; si sta in auto per un ora e 25 minuti al giorno.

I commenti

“Rispetto alle altre province laziali, il minore utilizzo dell’auto nell’area metropolitana di Roma (274 giorni annui rispetto ai 298 di Latina) – ha osservato Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai – è riconducibile a una maggiore difficoltà nel trovare parcheggi, alla possibilità di usufruire dei mezzi pubblici, a un uso più frequente delle due ruote (bicicletta e/o scooter), all’utilizzo crescente di forme di mobilità alternativa (car/bike sharing, taxi, ecc.) e alla facilità di accesso a mezzi alternativi di trasporto quali per esempio l’Alta Velocità. Nonostante una tendenza a un minore utilizzo dell’auto, la capitale ha il livello di traffico più elevato come testimonia la velocità media (29 km/h) più bassa tra le province laziali”.