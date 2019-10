Inaugurata a Latina la nuova concessionaria Bmw e Mini del Gruppo L’Automobile

Evento in grande stile, che rispecchia la filosofia di porre il “cliente al centro”, per il Gruppo L’Automobile che ha inaugurato venerdì 11 ottobre la nuova concessionaria Bmw e Mini di Latina. La sede è sulla Pontina al chilometro 63.500; un salone di circa 1.000 mq e circa 25 persone al suo interno per dare corpo ai valori del Gruppo: offrire servizi a 360 gradi, che vanno dalla vendita, affidata a personale specializzato, all’assistenza.

Una serata perfettamente riuscita a cui hanno preso parte circa 500 persone che ha alzato il velo sulla nuova concessionaria del Gruppo L’Automobile che continua a crescere e consolida la sua presenza a Latina. L’Automobile, dal 2005, è un punto di riferimento sia per il nuovo che per l’usato ed opera con strutture moderne ed eleganti, atte ad accogliere un'ampia esposizione di tutti i modelli, della vasta gamma proposta da prestigiose case automobilistiche. Il personale addetto alle vendite è pronto a soddisfare le curiosità e le richieste dei clienti, che anche nella nuova sede di Latina, saranno accolti con cortesia e gentilezza. L'efficienza de L'Automobile è inoltre garantita da una equipe di meccanici e tecnici di grande affidabilità e professionalità, in grado di intervenire con competenza su qualunque vettura. Un’equipe che si aggiorna con personale particolarmente formato, per dare le giuste risposte anche in tema di “Elettrico”.

La serata di inaugurazione ha offerto anche l’occasione per l’esposizione di tre anteprime nazionali: la BMW serie 8 Gran Coupé, la BMW The 1 e la Nuova MINI Full Electric. Presenti l'amministratore unico de L'Automobile Rolando Cellitti, il direttore vendite BMW Italia Andrea Gucciardi, Stefania Cellitti, amministratrice L'Automobile BMW e MINI di Frosinone Formia e Latina e Massimo Gulia, responsabile della nuova filiale.

Il direttore vendite BMW Italia Gucciardi si è detto “orgoglioso di essere presente all’inaugurazione della sede di Latina”, e ha posto l’accento sull’”importanza, per un marchio come BMW di crescere insieme ad un’azienda come questa, una delle realtà imprenditoriali più importanti, del Centro Sud”. Gucciardi ha ricordato gli inizi nel 2015 e il periodo di difficoltà del 2009 “quando il mercato auto in Italia non andava proprio al massimo e la famiglia Cellitti, con grande lungimiranza, piuttosto che fare un passo indietro e subire la crisi l’ha aggredita facendo crescere l’azienda capendo le potenzialità che il mercato e il momento potevano offrire. E questi sono i risultati”.

“La nostra presenza su Latina è ormai una presenza consolidata - ha rimarcato Rolando Cellitti -. Siamo un Gruppo fatto di passione e persone, nato 50 anni fa e da allora siamo in continua crescita, oggi abbiamo 16 sedi operative, tra cui le concessionarie ufficiali dei marchi più prestigiosi tra cui BMW e MINI. Come ha detto Gucciardi, abbiamo iniziato con BMW da circa vent’anni e proseguiamo sulla strada dell’innovazione, ancora insieme, sperando che questa nuova struttura, nella zona di Latina, ci dia il la, per ulteriori sviluppi. Siamo presenti a Roma, Frosinone, Latina, e tutto il basso Lazio, con una squadra di oltre 280 persone e rappresentiamo tanti marchi premium, dell’universo auto. Siamo anche orgogliosi di rappresentare il più grande parco auto usate del centro Italia. Oltre ad offrire una capillare rete di vendita e assistenza ufficiale per i nostri brand, siamo leader nel noleggio a lungo termine, con 5 centri noleggio ufficiali. Quello che stiamo compiendo oggi per noi è un passo importante, il coronamento di un percorso sofferto e lungo, durato oltre un anno, e rappresenta un altro punto di partenza per ulteriori sviluppi”.

A fargli eco Stefania Cellitti. “Quello che ci auguriamo per la filiale di Latina - ha detto - è di riuscire ad esportare anche qui la filosofia e il metodo del nostro gruppo che ci vedono sul campo al fianco dei dipendenti e che puntano sempre a mettere ‘il cliente al centro’. Vorremmo davvero che i nostri clienti diventassero i nostri fan”.

In chiusura l’intervento di Massimo Gulia che ha dichiarato di voler restare fedele ai valori dell’azienda, “come vincere nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi nella consapevolezza di essere sempre orientati verso il cliente, guardando sempre al futuro, senza dimenticare mai che la solidità della storia del Gruppo, affonda le sue radici sulla coerenza dei servizi offerti e sulla capacità di soddisfare ogni esigenza di mobilità dei clienti”.

La serata è stata allietata dal gruppo Jazz “Mauro Bottini Quartet” , da alcuni interventi di musica lirica, ad opera di AICAB, il tutto, magistralmente organizzato da “Marco Cifra Event Creator”. La serata si è conclusa con il canto del “Brindisi” della Traviata, quale auspicio di un florido futuro.





