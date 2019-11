Acqualatina, l'amministratore delegato convocato in commissione Ambiente

Martedì prossimo sarà ospite della commissione Ambiente del Comune di Latina l’ingegner Marco Lombardi, amministratore delegato di Acqualatina, chiamato in audizione per esporre ai consiglieri comunali e ai referenti degli uffici il lavoro che il gestore del servizio idrico sta effettuando per ridurre il fenomeno della dispersione su una rete che, in molti punti vetusta o danneggiata, soffre ogni volta che si rimette in pressione e dove, dopo la sistemazione di una falla, diventa necessario intervenire su altre che vengono a crearsi come in un effetto a catena.

“L’acqua è un tema importante e sentito nella nostra città. Per contratto il gestore deve attuare investimenti e fare tutti i lavori necessari per eliminare questo problema, che causa notevoli disagi alla popolazione e che, in provincia di Latina, ha visto negli anni arrivare ad un picco del 70 per cento di dispersione idrica. È nostra intenzione – spiega Dario Bellini, presidente della commissione Ambiente – capire a che punto siamo. Proprio oggi il capoluogo è stato interessato da un importante guasto in Via Milazzo, che ha causato un abbassamento del flusso idrico in tutta la città. Ecco, noi vogliamo fare il punto e capire cosa si è fatto e cosa si sta facendo. Ho voluto convocare questa commissione per affrontare il tema in maniera seria e per essere informati sui dati e le criticità che ancora ci sono”. L’incontro si terrà alle 15:30 in sala Calicchia.