Aeroporto, senatore Calandrini: “Latina si candida per il tezo scalo del Lazio”

“Latina si candida per il terzo aeroporto del Lazio”: a parlare il sentaore di Forza Italia Nicola Calandrini, commentando il convegno organizzato da FdI in Senato "Aeroporto di Fiumicino come autostrade. Una concessione da rivedere nell'interesse della Nazione e di Alitalia".

"Come emerso dal convegno in Senato il Lazio ha bisogno di un terzo aeroporto in una logica di sviluppo della Regione, e più in generale della Nazione – ha detto Calandrini -. Un punto su cui Fratelli d'Italia ha intenzione di fare la propria parte, schierandosi a favore della costruzione del terzo scalo".

"Il terzo aeroporto del Lazio, quindi, va fatto, scegliendo la località più adatta. E su questo l'intera provincia di Latina avanzerà la sua candidatura in modo serio e determinato, tenendo però ben presente che è necessaria chiarezza sui tempi di realizzazione e risorse da investire. Questo significa – prosegue il senatore pontino - no agli sprechi e alle cattedrali nel deserto, che purtroppo Latina e i suoi cittadini ancora pagano sulla loro pelle visto che questo territorio è caratterizzato da una marea di incompiute.

Al contempo, però, va tutelata la storica scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina, che rappresenta un'eccellenza che forma piloti da tutta Italia ed Europa, e che non può essere abbandonata. Un patrimonio non soltanto di Latina che va rilanciato insieme alla costruzione di un nuovo scalo, che il Lazio attende da troppo tempo", conclude il senatore di FdI.