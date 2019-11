Alberi, 130 quelli pericolosi abbattuti nel 2019 a Latina. Tutti i dati in commissione Ambiente

“Nel 2019, oltre agli interventi straordinari per maltempo, sono stati 130 gli alberi abbattuti perché ritenuti pericolosi e 385 quelli potati”: questi i numeri illustrati nel corso della seduta di ieri, 25 novembre, della commissione Ambiente in Comune a Latina durante la quale è stato tratto un bilancio degli interventi fatti e di quanto è ancora da fare.

Nelle operazioni fino ad oggi effettuate sono state coinvolte quattro ditte, una delle quali selezionate con bando specifico per abbattimenti e potature.

Le piantumazioni

Nonostante questi interventi, programmati e straordinari, nel corso della commissione è stato spiegato che il bilancio delle piantumazioni è in positivo: “più di mille quelle fatte dall’insediamento di Latina Bene Comune al governo della città, e ne seguiranno altre. Ci saranno - spiega Lbc - anche donazioni che incrementeranno questo bilancio, oltre al progetto Upper (3,9 milioni di euro di investimenti per lo sviluppo e la cura del verde in città)”.

Gli abbattimenti

Gli interventi più urgenti al momento riguardano gli abbattimenti delle piante in viale Mazzini e in via Volturno dove sono in corso in questi giorni le operazioni.

“Certo non ci piace abbattere gli alberi – afferma Dario Bellini, capogruppo Lbc e presidente della commissione – ma purtroppo non è possibile farne a meno: siamo obbligati a fare questi interventi radicali perché da una perizia quegli alberi risultano a rischio, e quindi vanno rimossi per la sicurezza delle persone. Sulle alberature non esiste il rischio zero, e gli uffici lavorano costantemente: con le eccezionali ondate di maltempo che si sono susseguite la situazione in alcune zone è stata critica, ma ci siamo mossi bene e rapidamente”.

Sul fronte prevenzione

Sul fronte della prevenzione, saranno impegnati 30mila euro per una valutazione con metodo Vta (Visual Tree Assessment, una valutazione della stabilità degli alberi) al fine di stilare un censimento delle piante e del loro stato di salute. Un’altra gara da 100mila euro sarà dedicata sempre ad abbattimenti e potature, mentre attualmente si sta usando l’avanzo della gara per lo sfalcio del verde.