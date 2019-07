Aprilia: il caso del "Casello 45", il sindaco Terra replica all’onorevole Raffaele Trano

“Siamo ben contenti dell’interesse e della soddisfazione dell’onorevole Trano alla vicenda di Casello 45. Chissà cosa sarebbe accaduto se lo stesso interesse si fosse manifestato quando la Città Metropolitana di Roma, governata dalla stessa formazione politica in cui milita il deputato, emanò l’ordinanza per la chiusura del passaggio a livello, nonostante tutte le nostre rimostranze, ben testimoniate dal successivo nostro ricorso al Tar”. E' quanto dichiara il sindaco di Aprilia Antonio Terra che replica con polemica alle dichiarazioni del deputato pontino del M5S Raffaele Trano, che nei giorni scorsi è intervenuto in merito ai lavori al sottopasso di Casello 45.

"Il cantiere, avviato ormai da due anni - spiega il primo cittadino - ha impedito fino ad ora l’accesso dei residenti alla via Nettunense. Il Comune di Aprilia, pur non essendo direttamente coinvolto nella vicenda (la decisione è stata presa da Rfi con l’assenso di Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma), si è adoperato in questi anni per il prolungamento di via Vesuvio fino a via La Cogna. Un’opera temporanea che consentirà ai cittadini e alle imprese di raggiungere più facilmente Aprilia e la via Pontina".

“La nuova strada, che congiunge Casello 45 con Campo di Carne, sarà aperta al transito nelle prossime settimane – conclude il primo cittadino – grazie all’interessamento del Comune che, a differenza degli altri enti maggiormente coinvolti nella vicenda, in questi anni ha svolto anche la funzione di parafulmine, attirando su di sé critiche, proteste, accuse, per un’opera che l’amministrazione non ha mai condiviso. Ora, dopo ben due commissioni convocate proprio allo scopo di consentire alla cittadinanza di seguire tutte le azioni messe in campo e l’andamento dei lavori e grazie alla collaborazione con la Provincia di Latina (che ha cofinanziato la realizzazione dell’incrocio tra via Vesuvio e via La Cogna), è fin troppo facile interessarsi, dare “consigli” ed esternare raccomandazioni”.