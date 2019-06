Aprilia, scandalo fuga di notizie al concorso: l'opposizione chiede un consiglio comunale

Continuano le polemiche politiche dopo lo scandalo della fuga di notizie sulle tracce del concorso per due istruttori tecnici al Comune di Aprilia. Sul caso scoppiato in città interviene ancora il consigliere d'opposizione Domenico Vulcano che chiede ora la convocazione di un consiglio comunale.

Anziché prendere di petto i problemi, il sindaco di Aprilia sembra preferisca aggirarli o fare finta di nulla aspettando che torni il sereno. Ma lo scandalo della diffusione delle tracce alla vigilia della prova scritta per un concorso pubblico non può essere preso alla leggera. All’opposizione e all'città intera, che dalla vicenda ha subito un pesante danno d’immagine, non può bastare l’annullamento e il reset della prova stessa. La politica ha pesanti responsabilità e l’amministrazione deve spiegare pubblicamente cosa sia successo e cosa intende fare per tutelare l’ente comunale; ne va della presente e futura credibilità dello stesso".

"Abbiamo chiesto al sindaco Antonio Terra, per vie informali, la convocazione di un Consiglio Comunale con le sue Comunicazioni in merito - spiega il consigliere - e abbiamo atteso una sua risposta per ormai più di una settimana. Ma il sindaco ci ha deluso per l’ennesima volta. Tuttavia, se la sua tattica è sorvolare e fare finta che il problema si sia risolto da sé, le cose non stanno come crede. Se la maggioranza ritiene che l’argomento non sia meritevole di dibattito in Consiglio Comunale, non staremo certo a recriminare sulla sistematica strategia di svuotamento di funzioni e di importanza istituzionale della massima assise cittadina, ma convocheremo dai banchi dell’opposizione una seduta con un ordine del giorno specifico".