Aprilia, fuga di notizie sul concorso: Terra annuncia un consiglio comunale sul tema

Interviene anche il sindaco di Aprilia Antonio Terra sullo scandalo della fuga di notizie che ha portato alcuni candidati del concorso pubblico a conoscere in anticipo le tracce. Il primo cittadino replica alla polemica sollevata ieri dal consigliere d'opposizione Domenico Vulcano, che chiedeva di riferire nell'ambito dell'assise comunale.

"Leggo sui giornali le polemiche sollevate dal consigliere Vulcano, che afferma di avermi chiesto “in modo informale” di convocare un consiglio comunale per ascoltare le mie comunicazioni sul concorso del Comune di Aprilia annullato nelle scorse settimane - dichiara Terra - Voglio rasserenare tutti: in questi giorni mi sono confrontato anche io “in maniera informale” con il presidente De Maio, l'unico a poter convocare il Consiglio Comunale. So che sta predisponendo tutte le procedure necessarie a svolgere una seduta nelle prossime settimane. In quella sede, sarò come sempre disponibile a rispondere a tutte le domande che i consiglieri vorranno porre al sindaco e all'amministrazione comunale".