Aprilia: lavori all’impianto sportivo di via Respighi con il finanziamento della Regione

Lavori di riqualificazione all’impianto sportivo di via Respighi ad Aprilia con i fondi della Regione. E’ stata approvata la richiesta di finanziamento operata dalla Giunta Comunale nel 2018 ai fini della partecipazione all’avviso pubblico della Regione Lazio “Sport in/e Movimento”, che darà presto il via alle operazioni di adeguamento tecnologico e di contenimento dei consumi energetici della struttura tensostatica.

Il finanziamento servirà ad ottimizzare la sicurezza della struttura, focalizzandosi sul miglioramento degli impianti termici e tecnologici. L’intervento di riqualificazione, inoltre, servirà a valorizzare il contesto in cui la struttura è inserita, trasformandola in un punto di riferimento per la pratica sportiva cittadina.

“E’ con grande soddisfazione e gratitudine che accolgo la notizia di questo finanziamento – afferma l'assessora allo Sport e ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – Nel corso dei prossimi mesi il nostro obiettivo sarà quello di ridare luce a questo impianto sportivo presente sul territorio, al fine di poter presentare ai cittadini un luogo sicuro ed attrezzato”

L’importo complessivo delle operazioni di riqualificazione dell’impianto è pari a 71.724 euro, cifra che sarà garantita grazie al contributo della Regione Lazio (50.000 euro) mentre il Comune di Aprilia contribuirà con 21.724 euro di fondi propri.