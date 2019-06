Aprilia, nuova ciclabile per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro: Comune al lavoro

Favorire l’uso della bici anche per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro: questo l’obiettivo del Comune di Aprilia che con una delibera di giunta, approvata nei giorni scorsi, ha disposto la partecipazione al Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS) promosso dal Ministero dell’Ambiente. Il progetto presentato prevede proprio la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile cittadino.

Il progetto approvato, per il quale l’Ente di piazza Roma chiede un contributo di 600mila euro al Ministero, mira a favorire l’uso della bicicletta per spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, migliorando la viabilità cittadina e ponendo le basi per una rete continuativa per la mobilità quotidiana dei cittadini. “La nuova ciclabile - illustrano dal Comune - coprirà un percorso di circa 4 km, su strade urbane di quartiere e strade locali, sarà a doppio senso di marcia con sede ricavata dalla carreggiata stradale esistente e fisicamente separata, attraverso idonei spartitraffico, da quella relativa ai veicoli a motore e ai pedoni”.

“Attraverso il progetto di fattibilità e la relativa domanda di finanziamento – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – puntiamo a potenziare il sistema della rete ciclabile e a favorire la mobilità sostenibile in Città. Non si tratta del primo progetto avviato in questo senso e di certo non sarà l’ultimo. La nostra intenzione è quella di favorire l’uso della bicicletta, soprattutto per i piccoli spostamenti, decongestionando il traffico veicolare, ma anche collegando edifici pubblici, aree verdi e aree di interesse”.

Il percorso si snoderà lungo via Carroceto, via Donato Bardi, via Ugo La Malfa, via Guido Rossa, via A. Toscanini, viale Europa, viale Italia e via Belgio. “Se otterremo i finanziamenti necessari da parte del Ministero – conclude l’Assessora – intendiamo promuovere l’uso della bicicletta anche attraverso momenti di incontro e azioni capaci di coinvolgere le associazioni cittadine in una campagna di sensibilizzazione, concordata anche con l’Assessorato all’Ambiente”.