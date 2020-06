Aprilia riparte dalla mobilità sostenibile: in arrivo 7 km di ciclabile intorno al centro della città

Con una delibera approvata in Giunta, il Comune di Aprilia dò il via libera al programma per la mobilità sostenibile, che prevede la realizzazione di un anello ciclabile di perimetrazione del centro urbano capace di collegare le principali aree verdi cittadine e di includere il tratto di pista ciclabile esistente (via Aldo Moro, via Guido Rossa, via Cagliari e via Inghilterra). Il programma, finanziato con risorse dell’ente, prevede circa 7 chilometri di nuova ciclabile, che si uniranno ai 3 attuali e saranno interamente realizzati nei prossimi mesi. “La delibera approvata oggi ci consente di accompagnare la ripartenza della città, dopo il lockdown per l’emergenza Covid-19, dotando Aprilia di nuove infrastrutture – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – grazie al piano di mobilità sostenibile, il nucleo urbano cittadino verrà dotato di un vero e proprio anello capace di consentire gli spostamenti sulle due ruote”.

La nuova ciclabile cittadina collegherà le scuole superiori con la stazione, i parchi pubblici con il centro di Aprilia, il polo CulturAprilia e i principali luoghi di interesse. Come ribadito durante la discussione in commissione la fruizione del circuito potrà integrarsi facilmente con la pedonalizzazione delle vie del centro, per supportare le attività economiche cittadine. “Abbiamo immaginato una ripartenza diversa – conclude l’assessora Caporaso – più attenta alla sostenibilità ma anche alla relazione. Gli spostamenti “lenti” in realtà poggiano proprio sulla forza dei rapporti personali, uno degli elementi che abbiamo riscoperto proprio in questa fase di lockdown. E ci consentono un consumo più attento al “locale”, alla dimensione comunitaria e cittadina. Desideriamo che Aprilia riparta incoraggiando proprio questo tipo di dinamiche, capaci di valorizzare le risorse di cui la Città già dispone ed offrendo ai cittadini un ventaglio più ampio di scelta per quel che riguarda le modalità di spostamento all’interno del nucleo urbano”.

I nuovi tratti di ciclabile, in parte realizzati su sede stradale e in parte su marciapiede esistente, riguarderanno via Guido Rossa, via La Malfa, via Bardi, via Toscanini, via Francia, via Belgio, viale Europa, via Carroceto (con ampliamento del ponte sul fosso della Ficoccia), via Cattaneo, via Pirandello, via Umbria, via Sardegna, con attraversamento del parco tra via Umbria e via Sardegna e tra via Umbria e via Fermi, oltre che l’intersezione tra via Matteotti e via Nettunense.