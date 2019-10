Aprilia, la visita di Giorgia Meloni ai carabinieri minacciati: "Solidarietà a chi ci difende"

Come promesso ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Aprilia per incontrare i militari minacciati nei giorni scorsi durante il controllo e il successivo arresto di due 30enni. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha portato la solidarietà della politica ai carabinieri, sottolineando le battaglie politiche portate avanti dal partito nel corso degli anni. "Siamo in via Inghilterra - ha esordito in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook dopo la visita istituzionale - Qui è stato girato il video di un criminale che minaccia i carabinieri che cercano di fermarlo dopo che aveva forzato un posto di blocco".

"Questa mattina - ha spiegato la leader di FdI - abbiamo portato la nostra solidarietà ai carabinieri per la serietà, la dignità e la capacità con cui hanno saputo reagire alle minacce di un criminale. E' impotante che la politica ci sia. Con la nostra solidarietà portiamo l'attenzione della politica nei confronti degli uomini e delle donne in divisa. Le nostre battaglie raramente sono state prese in considerazione. Vogliamo dire a questi uomini e a queste donne che siamo al loro fianco, che comìntinueremo a combattere queste battaglie per difendere chi ci difende".

I fatti risalgono alla notte dell'11 ottobre scorso, quando i carabinieri aveva cercato di bloccare uno scooter di grossa cilindrata che aveva cercato di investirli forzando il posto di blocco. Poco dopo nel quartiere si è scatenato il panico. Lo scooter è stato inseguito ma quando i militari sono riusciti a bloccare i due fuggitivi uno di loro li ha minacciati di morte, chiedendo poi il sostegno dei residenti della zona che hanno cominciato a lanciare vasi dai balconi all'indirizzo dei militari.