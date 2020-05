Arresti per l’attentato incendiario alla consigliera Ciolfi, il sindaco: “Vicenda inquietante”

Solidarietà e vicinanza alla consigliera Maria Grazia Cioffi da parte del sindaco di Latina Damiano Coletta. E’ di oggi, infatti, la notizia dell’dei due arresti per l’atto incendiario ai danni dell’esponente in Comune di Lbc del settembre scorso, quando l’auto del marito è stata data alle fiamme nel giardino di casa.

Oggi i carabinieri di Latina hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Latina nei confronti dei due uomini, mandante ed esecutore materiale, rispettivamente il proprietario di un lotto di terreno della marina su cui era stata realizzata un'opera abusiva e un uomo di Velletri.

“La notizia dell’arresto dei due presunti responsabili dell’incendio appiccato a settembre scorso all’auto di famiglia della nostra consigliera Maria Grazia Ciolfi è qualcosa di inquietante per i particolari che sono emersi questa mattina” ha commentato il sindaco Coletta. “Se venissero confermate le risultanze investigative, si tratterebbe di un atto intimidatorio di una gravità assoluta ai danni non solo della Consigliera Ciolfi, ma di tutta una Amministrazione che si è sempre schierata dalla parte della legalità e che continuerà a farlo senza alcuna esitazione”.

Poi i ringraziamenti da parte del primo cittadino all’Arma dei Carabinieri “per aver fatto chiarezza su questa vicenda e per rispetto nei confronti degli inquirenti non aggiungo altro in attesa degli sviluppi futuri dell’inchiesta”. “A Maria Grazia Ciolfi - ha poi concluso Coletta - va tutta la vicinanza e solidarietà non solo del Comune, ma dell’intera città di Latina”.