Arresto di Gina Cetrone, "Cambiamo" prende le distanze: “Non ha mai ricoperto incarichi”

Arriva poco dopo la diffusione della notizia del suo arresto la presa di distanze da parte del movimento “Cambiamo!” con Toti da Gina Cetrone. Nell’ambito di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Latina e coordinata dalla Dda di Roma, Gina Cetrone è finita in manette insieme al marito Umberto Pagliaroli e a tre esponenti dei Di Silvio, il capoclan Armando e i figli Gianluca e Samuele. Al centro delle indagini della Squadra Mobile, in particolare, un episodio di estorsione ad un imprenditore, ma anche illeciti relativi alle elezioni comunali di Terracina del 2016.

Nella nota arrivata poco fa dal comitato promotore regionale, il Movimento politico “Cambiamo!” con Toti precisa che “Gina Cetrone non ha mai ricoperto incarichi nazionali e regionali all’interno di ‘Cambiamo’ ma ha semplicemente fornito la propria disponibilità a collaborare sul territorio provinciale di Latina: cosa evidentemente non possibile dopo i fatti contestati alla Cetroni, accaduti nel 2016 e di cui ‘Cambiamo!’ non era a conoscenza. In un clima di piena fiducia nell'operato della magistratura, auspichiamo che Gina Cetrone saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati” conclude la nota del comitato promotore regionale “Cambiamo” Lazio.