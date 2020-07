Legge sugli asili nido, La Penna: "Si rivoluziona la normativa sui servizi educativi 0-6 anni”

“A 40 anni dall’ultima legge in materia, la Regione Lazio si avvia a innovare e rivoluzionare la normativa sui servizi educativi 0-6 anni” questo il commento del consigliere regionale pontino del Pd Salvatore La Penna dopo che ieri il Consiglio regionale ha approvato la legge sul “Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione per l’infanzia”, che vede come presentatrice prima e firmataria Eleonora Mattia e lui come copresentatore.

“Un sentito ringraziamento e riconoscimento del grande lavoro svolto va alla consigliera Mattia, sia per la elaborazione della proposta che per la conduzione dei lavori della Commissione - ha detto La Penna. La legge, frutto anche del lavoro di ascolto e condivisione con tutti gli attori del settore, ha avuto anche il consenso di diverse forze politiche, anche dell’opposizione, che ringraziamo per la disponibilità alla collaborazione e per il contributo che hanno dato nella discussione. Un ringraziamento, inoltre, al Presidente Zingaretti, all’Assessore alle Politiche Sociali Troncarelli, al Capo di Gabinetto Albino Ruberti per il prezioso lavoro svolto”.

“Il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione – spiega La Penna - in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 65 del 2017, garantisce a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche e culturali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le finalità principali dell’intervento normativo:

- garanzia della continuità del percorso educativo e scolastico

- sostegno alla primaria funzione educativa delle famiglie

- conciliazione tra esigenze dei bambini e tempi di vita e lavoro dei genitori, anche tramite il progressivo abbattimento delle rette.

- focus sulla qualità dell’offerta educativa attraverso la qualificazione universitaria del personale educativo e docente, la promozione dell’eco sostenibilità delle strutture tramite contributi straordinari ai Comuni, ma anche la regolarizzazione di servizi educativi sperimentali come gli asili nel bosco, gli agrinido e i nidi domestici

- copertura finanziaria pari a 10,5 milioni per il 2020, 17 milioni per il 2021 e 21 milioni per il 2022”.