Asilo nido a Cori: rette mensili ridotte per l’anno scolastico 2019/2020

Saranno ridotte di 25 euro al mese per l’anno scolastico 2019/2020 le rette sostenute da tutte le famiglie per garantire la frequenza dei propri figli presso l’asilo nido comunale “Il Bruco Verde” a Cori.

Il Comune è stato ammesso al contributo regionale di circa 8.000 euro da destinare all’abbattimento del costo della prossima iscrizione al servizio educativo pubblico per bambini da 0 a 3 anni, gestito dalla Cooperativa sociale Utopia 2000 Onlus. Le iscrizioni per la compilazione della graduatoria degli aventi diritto sono aperte. Possono essere iscritti i nati entro il 30 giugno, che non abbiano compiuto 3 anni, residenti a Cori con il proprio nucleo familiare. Le domande dovranno essere consegnate entro il 31 luglio. Il relativo avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Cori.

“‘Il Bruco Verde’ - commentano dal Comune di Cori - rappresenta una delle migliori realtà provinciali del suo genere. I bimbi sono soggetti attivi e partecipanti, invitati ad esprimere attraverso una pluralità di linguaggi il loro modo di essere e di fare, all’interno di un ambiente pensato per andare incontro alle loro esigenze e per mezzo di una didattica innovativa, che comprende laboratori espressivi e ricreativi; corsi di inglese, di educazione al movimento e musica”.

“L’attenzione ai bisogni dei bambini e della famiglia sta a cuore alla nostra amministrazione – spiegano il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore alle Politiche Sociali Chiara Cochi -. Questo è il motivo che ci spinge a porre attenzione a tutte le iniziative che la Regione Lazio mette in campo a sostegno della famiglia e dei suoi bisogni. Questo bando ci è sembrato un ottimo strumento per agevolare economicamente tutte le famiglie che intendono iscrivere i propri figli presso il nido comunale “Il Bruco Verde” di Cori.”