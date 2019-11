Regione Lazio, ecco i nuovi assessori nominati da Zingaretti: Pugliese e Orneli

Due nuovi assessori regionali sono stati nominati dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Si tratta di Giovanna Pugliese e Paolo Orneli, che vanno a sostituire Lorenza Bonaccorsi e Gianpaolo Manzella. Lo fa sapere in una nota la Regione Lazio.

A Giovanna Pugliese, laureata in Letteratura italiana, che è stata responsabile della Struttura Progetti speciali della Regione Lazio, dirigente di Zétema Progetto Cultura, coordinatrice del progetto Abc Arte Bellezza Cultura nato per valorizzare i luoghi e il patrimonio artistico regionale, andranno le deleghe del Turismo e delle Pari Opportunità. Paolo Orneli, laureato in Economia e Commercio, già presidente di Lazio Innova, assumerà le deleghe allo Sviluppo economico e alle Attività produttive.