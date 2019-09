Ater di Latina, arriva il nuovo commissario: la Regione nomina Marco Fioravante

Arriva un nuovo commissario per l'Ater di Latina. La Regione Lazio ha proceduto alla nomina di Marco Fioravante, che assume l'incarico dopo Dario Roncon. "A lui - dichiara il segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli - formuliamo i migliori auguri di buon lavoro, insieme ai complimenti per la nomina. Siamo certi che saprà far bene alla guida di un Ente così importante per le politiche della casa a cui il Pd attribuisce grande valore".

"In questa occasione - prosegue Moscardelli - intendo rappresentare a nome del Partito Democratico della provincia di Latina tutto l’apprezzamento per il lavoro importante svolto da Dario Roncon e dalla struttura dell’Ater di Latina. Vogliamo sottolineare la capacità di Roncon, il quale, con costanza e determinazione nel proprio impegno di commissario, ha ottenuto risultati rilevanti come lo sblocco di finanziamenti incagliati da anni per case popolari a Latina, a Cori e a Pontinia. Sotto la sua guida c’è stata l’approvazione del primo bilancio in utile dopo anni (2018), l’approvazione di un piano triennale sul fabbisogno occupazionale atteso da tempo. In particolare, vogliamo evidenziare gli straordinari risultati raggiunti sul contrasto alle occupazioni abusive, in molti casi occupate da esponenti criminali, che con coraggio Roncon e il direttore generale Ciampi hanno portato avanti con la Questura di Latina e le autorità competenti. A Dario Roncon va tutta la nostra stima, amicizia e ringraziamento per il lavoro svolto, sempre con grande passione e correttezza".