Autostrada Roma-Latina e bretella, Consiglio ad hoc a Cisterna: “Sono imprescindibili”

“Opere imprescindibili e urgenti”: questa la posizione dell’Amministrazione comunale di Cisterna sull’autostrada Roma-Latina e sul raccordo con l’A1. Per questo un Consiglio comunale straordinario è stato per questo convocato per sabato 13 ottobre.

Il presidente del Consiglio comunale, Pier Luigi Di Cori, su proposta del capogruppo consiliare della Lega, Andrea Nardi, ha già convocato la conferenza dei capigruppo e invitato a partecipare all’Assise cittadina tutti i senatori e i deputati eletti nel collegio Lazio, il presidente della Regione Nicola Zingaretti, gli assessori regionali competenti (Mauro Alessandri ed Enrica Onorari), i consiglieri regionali pontini, i sindaci dei Comuni di Latina, Aprilia, Velletri, Cori e Rocca Massima, nonché il sottosegretario di Stato Claudio Durigon e il presidente della Provincia di Latina Carlo Medici. Infine il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, il viceministro Edoardo Rixi, il sottosegretario Armando Siri, le maggiori organizzazioni di categoria.

“Già nel 2001 Cisterna - ricordano dall’Amministrazione comunale ,- con l’allora sindaco Mauro Carturan, aveva intrapreso una massiccia campagna di comunicazione (uno “spillone” seguito dallo slogan ‘Senza Bretella l’economia pontina cala le braghe’) per far inserire la Bretella Cisterna-Valmontone all’interno delle opere nazionali strategiche. Cosa che avvenne ma, visti i ritardi, Carturan tornò a tuonare con una seconda campagna di comunicazione, un birillo stradale come naso e lo slogan: ‘Le promesse non mantenute hanno la bretella corta’. Quando ormai sembrava finalmente essere giunto il momento di aprire i cantieri, la decisione del Consiglio di Stato, con l’accoglimento del ricorso, ha di fatto annullato la gara e infranto le speranze del territorio”.

“Dalla decisione del Consiglio di Stato che ha annullato la gara ad oggi – afferma il presidente del Consiglio comunale Di Cori - stiamo assistendo ad un drammatico silenzio su questa opera di vitale importanza per il rilancio della nostra provincia. Dobbiamo con urgenza uscire dall’isolamento commerciale, turistico, economico e culturale di questo territorio rispetto alla Capitale e al resto della Nazione. Cisterna, dunque, ancora una volta vuole essere da pungolo per aprire un incisivo dibattito sulle scelte e azioni da intraprendere immediatamente ed essere tavolo di confronto e lavoro a tutti i livelli istituzionali. Perché questa importante porzione del territorio, non solo provinciale ma laziale, non può attendere oltre”.