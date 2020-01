Bretella Cisterna-Valmontone, rassicura il sindaco Carturan: “Si farà”

La Bretella Cisterna-Valmontone si farà: a dichiararlo attraverso il suo profilo Facebook è il sindaco di Cisterna Mauro Carturan, dopo l'incontro di oggi, mercoledì 22 gennaio, in Regione.

“La Bretella Cisterna-Valmontone si farà - ha scritto oggi il primo cittadino - O almeno questo è quello che ci hanno detto questa mattina in Regione. L'assessore Alessandri, delegato regionale ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità, è stato molto chiaro: l'iter è ripartito e c'è la volontà di concluderlo nel più breve tempo”.

Ma c’è anche un’altra buona notizia, ha annunciato il sindaco Carturan. “Lo stesso assessorato insieme ad Astrtal - scrive - realizzerà gli interventi da noi proposti per ampliare e mettere in sicurezza le strade che collegano lo svincolo autostradale di Valmontone con il nostro territorio. Arterie come la Mediana, via Aprilia, via Plinio il vecchio, via Roma, la Tangenziale dell'Appia ed altre”.

“Un ottimo risultato - conclude con soddisfazione - conseguito insieme ad un gruppo di altri Sindaci dei Castelli romani, dei comuni lepini e pontini”.