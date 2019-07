Campodiemele verso il “plastic free": si parte da feste pubbliche e sagre

Anche Campodimele si prepara a diventare un comune “plastic free”. Si parte dalle feste pubbliche e dalle sagre.

Nei giorni scorsi il sindaco Roberto Zannella ha firmato l’ordinanza che impone il “divieto di uso di stoviglie monouso non biodegradabili e/o compostabili, in occasione di feste pubbliche e sagre”.

Con il provvedimento, infatti, si dispone che “le associazioni, le organizzazioni, i gruppi politici e gli Enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno utilizzare esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce, bottiglie e contenitori per alimenti, non preconfezionati alla produzione monouso, in materiale biodegradabile e/o compostabile”.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrate che vanno dai 25 ai 500 euro.