Gestione del cimitero, Lbc: “Alta l’attenzione. Proposto un incontro con i cittadini”

Ha visto al centro in particolare la gestione dei cimiteri comunali, e il rapporto con i consumatori, la seduta di oggi della commissione Governo del territorio in Comune a Latina.

“I cittadini, in qualità di utenti e consumatori, avranno sempre più voce in capitolo nelle scelte che riguardano il territorio. Questo perché l’Amministrazione sta lavorando su un regolamento che interverrà nei rapporti con le associazioni dei consumatori. Un meccanismo di partecipazione previsto dalla legge, alla quale il Comune si sta adeguando” spiegano i consiglieri di Lbc.

“La consultazione è stata già avviata ed il regolamento è in dirittura d’arrivo; sarà poi istituito un tavolo permanente e la periodica consultazione - che riguarda tutti i servizi pubblici locali - sarà anche un modo per raccogliere suggerimenti e svolgere un’azione di monitoraggio utile per la stesura di una Carta dei servizi del Comune di Latina. L’idea di base di Latina Bene Comune è infatti quella di armonizzare il project alle leggi esistenti, riequilibrando il rapporto tra gestore, ente comunale e utenza. Ecco perché l’amministrazione fornirà al Rup un supporto su tutte e tre le principali questioni: Ipogeo, crematorio e gestione dei rapporti con i consumatori”.

“Quello della gestione del cimitero sarà un tema sul quale terremo alta l’attenzione – commenta il consigliere Lbc Nino Leotta – In commissione è stato anche proposto un incontro con i cittadini e trovo che sia un’idea condivisibile. Ci impegneremo per dare risposte ai cittadini. E ben venga la decisione di dare un supporto tecnico ulteriore agli uffici, per dipanare una situazione che negli anni è diventata sempre più complessa, ma sulla quale è doveroso intervenire”.