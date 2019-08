Cisterna Ambiente, dalla Provincia 800mila euro per la raccolta differenziata

Oltre 800mila euro alla Cisterna Ambiente per il potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani. E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati dalla Provincia di Latina in risposta al bando emesso lo scorso dicembre.

La municipalizzata di Cisterna si è posizionata al terzo posto dopo Abc Latina (€ 3.011.834,25) e Aprilia (€ 868.171,19). Si tratta di un progetto molto articolato che attraverso un ammodernamento e potenziamento delle attuali attrezzature e strutture, ma anche il coinvolgimento di diverse fasce di popolazione, mira ad estendere e migliorare il servizio della raccolta differenziata e la cultura del rispetto dell’ambiente.

In particolare, illustra l’Amministrazione “è previsto l’acquisto di mastelli e buste personalizzate mediante codici a barre che, nel prossimo futuro, consentiranno una tariffazione puntuale, ovvero pagare esattamente il rifiuto che si produce, e la sua localizzazione. Non è prevista la realizzazione di nuove isole ecologiche ma invece l’ampliamento dei moduli di raccolta differenziata porta a porta fino a raggiungere l’intero territorio, centro urbano compreso. Nell’ordine i primi ampliamenti interesseranno le zone a nord di Cisterna come Franceschetti, e il completamento di via Roma e via Aprilia.

L’Ecocentro di via Primo Maggio - prosegue il Comune - verrà ampliato con l’utilizzo della confinante area incolta comunale sulla quale verrà realizzata una canalizzazione e nebulizzazione alta dell’organico con l’abbattimento degli attuali cattivi odori che in determinati condizioni si verificano creando disagi alle abitazioni circostanti. Inoltre verrà acquistato un trituratore per il verde in modo da ridurre il volume delle potature raccolte e quindi anche il numero di viaggi dei camion verso la discarica diminuendo spese e impatto ambientale”.

Una parte importante interesserà anche la campagna di promozione e sensibilizzazione verso il rispetto ambientale e il corretto conferimento dei rifiuti. Un’azione che mira a due fasce di età particolarmente importanti, i bambini e gli anziani, che potranno loro stessi agire ed educare chi maggiormente produce i rifiuti: gli adulti. Gli anziani dei centri sociali verranno adeguatamente formati e coinvolti a vigilare e supportare i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti sia a casa che nei pressi dei cassonetti informatizzati. L’altro aspetto importante di educazione riguarda le scuole di Cisterna dove verranno svolti incontri, laboratori e attività centrati sul libro illustrato “Mago Riciclo” dove i bambini leggendo e riproducendo la fiaba faranno propri i comportamenti di un buon cittadino rispettoso e tutore dell’ambiente.

“Tutti i fondi assegnati a questo progetto – dichiara il liquidatore della Cisterna Ambiente, avv. Diego Cianchetti - saranno utilizzati per implementare la raccolta differenziata. Anche grazie al contributo provinciale, infatti, vorremmo vincere la sfida di portare la raccolta differenziata al 60% nel 2020”.