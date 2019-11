Ppi e Casa della salute: a Cisterna un consiglio comunale straordinario sulla sanità

Consiglio comunale straordinario e urgente a Cisterna sul tema della sanità. L'appuntamento è domani, 15 novembre, alle 12. In aula ci saranno anche il direttore generale della Asl Giorgio Casati e il presidente dell'ordine dei medici Giovanni Maria Righetti.

Su espressa richiesta del sindaco Mauro Carturan è stata convocata l'assise con oggetto “Atto di indirizzo per la realizzazione della Casa della Salute e difesa del Punto di Primo Intervento”. “Raccogliendo anche gli impulsi provenienti dalle forze politiche di minoranza – ha spiegato il primo cittadino – abbiamo voluto fortemente portare il tema della sanità cittadina in un Consiglio Comunale speciale per confrontarci con il direttore generale della Asl e con l’Ordine dei Medici. Non vogliamo lasciare niente di intentato e quindi percorrere ogni strada possibile per vedere realizzata quanto prima la Casa della Salute, un’opera fondamentale e irrinunciabile per Cisterna. Al tempo stesso – conclude il sindaco – vogliamo avere garanzie sul futuro del P.P.I. di via Monti Lepini, ad oggi unico presidio sanitario sul territorio comunale”.