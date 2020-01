Cisterna, riassetto per la Giunta: Carturan assegna la delega al Personale a Di Candilo

Piccolo riassetto per la Giunta Carturan. L’annuncio da parte dell’Amministrazione di Cisterna attraverso una nota.

A Gildo Di Candilo, già assessore al Bilancio, torna la delega al Personale. Un ruolo che ha già ricoperto nel corso di questa consiliatura ma che stavolta condurrà avvalendosi della consulenza gratuita di Ottavio Mariottini, esperto in Risorse umane e tecniche dell’Organizzazione.

“Quello del Personale – spiega il sindaco Mauro Carturan - resta uno dei settori più complicati da gestire nel Comune di Cisterna. Me ne sono accorto fin dal primo giorno di questo mio nuovo mandato. Ora non abbiamo più la situazione di sfiducia, belligeranza e immobilismo di un anno e mezzo fa ma restano molti i nodi da risolvere per far viaggiare finalmente in maniera spedita la macchina amministrativa. Per questo ho dato incarico a Gildo Di Candilo di tornare ad occuparsi dell’assessorato al Personale in collaborazione con Ottavio Mariottini, uomo che conosce bene questo Ente. Confido nella loro esperienza, nel senso di responsabilità dei dipendenti e sulla positività delle forze politiche di maggioranza per dare ancora più slancio e compattezza alla Struttura”.