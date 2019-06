Cisterna, questione “Le Buche”: il Comune presenta il progetto per riqualificare le aree

Voluta e organizzata dall’Amministrazione comunale di Cisterna c’è stata ieri, 31 maggio, la conferenza pubblica per presentare il progetto per la riqualificazione dell’area dell’ex cinema Luiselli e del ex Consorzio Agrario, nonché dello spazio antistante il Palazzo dei Servizi di via Zanella.

Conosciuti meglio in città come “Le Buche”, i cantieri mai ultimati hanno rappresentato negli ultimi dieci anni una delle sfide più impervie per le Amministrazioni che si sono succedute. Ieri il sindaco Mauro Carturan, l’assessore all’Urbanistica Renato Campoli ed il dirigente comunale Luca De Vincenti, hanno presentato ai cittadini presenti a Palazzo Caetani la loro idea per dare una svolta definitiva all’annosa vicenda.

“La visione generale del progetto – ha spiegato l’assessore Campoli - è quella di realizzare nel centro urbano di Cisterna un polo di servizi pubblici di primaria importanza rappresentato da Palazzo Caetani con la biblioteca ed il museo civico, dall’ex palazzo comunale su corso della Repubblica e dal Palazzo dei Servizi finalmente dotato di spazi polivalenti all’aperto ed al chiuso dove potranno essere realizzate manifestazioni e spettacoli”.

Le indicazioni progettuali fornite dall’Amministrazione alla società proprietaria dell’area dell’ex Consorzio Agrario per la rielaborazione della proposta di intervento vanno dunque in questo senso. “Anzitutto – ha illustrato l’architetto De Vincenti - si parte subito da una riduzione delle volumetrie rispetto al progetto iniziale. E questo varrà sia per l’area di intervento su via San Rocco che presso quella di fronte al Palazzo dei Servizi. Un ridimensionamento finalizzato ad un migliore inserimento nel contesto urbano e paesaggistico delle nuove costruzioni private. Altra novità – ha continuato il dirigente all’Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Cisterna - è la realizzazione presso lo spazio antistante il Palazzo dei Servizi di una “esplanade” tra la Piazza XIX Marzo e l’ingresso dell’edificio comunale caratterizzata da specchi d’acqua e superfici verdi con al di sotto due piani di parcheggi pubblici interrati e degli spazi polivalenti destinati ad accogliere spettacoli (proiezioni cinematografiche, recite, prosa, etc.) esposizioni temporanee e manifestazioni pubbliche”.

“Entro settembre prossimo – ha ribadito ieri il sindaco Mauro Carturan - l’operatore privato dovrà presentare all’Amministrazione il progetto per la riqualificazione dell’area dell’ex cinema Luiselli e del ex Consorzio Agrario nonché dello spazio antistante la sede comunale. Ovviamente rielaborato secondo quanto indicato dai nostri uffici. Se così non sarà si procederà all’esproprio e ci prenderemo la responsabilità di rimarginare finalmente questa ferita per la città. So bene che con questa cosa ci possiamo scottare ma non si può più perdere tempo. Quello scempio in centro deve sparire. La mia Amministrazione si gioca tanto con questo progetto – conclude Carturan – ma una città si governa solo col coraggio di fare scelte difficili”.