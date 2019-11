Cisterna, Consiglio comunale sulla sanità. Tutti uniti per la Casa della Salute

Un Consiglio comunale sulla sanità quello che si è tenuto ieri a Cisterna chiamato proprio a discutere del delicato, e molto sentito, tema delle strutture e dei servizi sanitari sul territorio comunale. Alla seduta sono stati invitati a partecipare anche il direttore generale della Asl Latina Giorgio Casati e il presidente dell’Ordine dei medici di Latina Giovanni Maria Righetti.

Il presidente Righetti ha ripercorso le tappe che hanno portato, in maniera condivisa, alla deliberazione del “Documento programmatico di sviluppo dell’offerta territoriale” della Asl di Latina avvenuta lo scorso settembre, salutando con favore la realizzazione delle Case della Salute e dichiarando la disponibilità dell’Ordine allo svolgimento di percorsi formativi del personale medico così da rispondere sempre meglio alle esigenze dei pazienti e all’utilizzo delle moderne tecnologie. Il direttore generale Casati ha ampiamente argomentato sia l’iter che i contenuti del documento di sviluppo dell’offerta sanitaria sul territorio pontino e di come la rimodulazione dei Ppi non inciderà in modo negativo sull’operatività degli stessi, che continueranno ad assicurare una risposta alle urgenze minori sia di tipo chirurgico che medico.

Ma soprattutto ha chiarito come, tra quelle realizzate e quelle programmate, la Asl di Latina abbia previsto una rete di Case della Salute dislocate nei comuni di Aprilia, Cori, Cisterna, Gaeta, Minturno, Priverno, Sabaudia e Sezze.

Quella di Cisterna richiederà tempi più lunghi trattandosi di una vera e propria edificazione e non di un adeguamento. Sarà frutto della collaborazione tra Comune, che metterà a disposizione un proprio terreno individuato nell’area artigianale nei pressi del comando della Guardia di Finanza, Asl di Latina e Regione Lazio che finanzierà l’opera. Inoltre sarà una struttura di tipo modulare con funzioni di base e ulteriori moduli funzionali ed eventuali altri servizi sanitari e socio sanitari territoriali che possono essere aggiunti nel tempo.

Dopo gli interventi da parte di tutti i capigruppo consiliari, a cui il direttore Casati ha dato puntuale risposta, il Consiglio comunale all’unanimità ha deliberato un documento nel quale si richiede alla Asl di Latina e alla Regione Lazio l’attivazione e la realizzazione della Casa della Salute di Cisterna. Inoltre si stabilisce di individuare e dare attribuzione alla Asl di Latina del diritto di superficie del terreno su cui realizzare la struttura. Infine si impegna l’Amministrazione comunale a monitorare lo stato di attuazione dell’opera stabilendo già ora che entro un anno il Consiglio comunale tornerà a riunirsi per verificare lo stato di attuazione di quanto stabilito nonché per deliberare ulteriori iniziative per il rafforzamento e adeguamento dell’offerta sanitaria territoriale e per la realizzazione della nuova struttura sanitaria.