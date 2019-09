Regione, convocata la commissione Rifiuti: audizione sull'impianto Sep di Pontinia

Si riunirà domani, martedì 24 settembre, alle 12, la X commissione consiliare della Regione Lazio presieduta dal consigliere Marco Cacciatore del M5S. La commissione regionale si riunirà in audizione sull'impianto di trattamenti rifiuti della Sep di Pontinia. Il focus della seduta riguarderà tutti gli aspetti relativi all'impianto che incidono sul Piano regionale di gestione dei rifiuti che sarà discusso entro i prossimi mesi. Si prenderà quindi in esame il suo funzionamento, il fabbisogno che potrà soddisfare e le sue prospettive.

"Anche in questo caso - spiega il presidente della commissione - come condiviso con l’Ufficio di Presidenza e col resto della commissione, secondo una metodologia ormai consolidata, ho ritenuto dare seguito alla richiesta pervenuta da alcuni colleghi consiglieri, come fatto con tutte le richieste di audizione ricevute fino ad oggi. E’ fondamentale avere cognizione di causa della capacità impiantistica su cui la Regione Lazio può contare, al fine di elaborare un ciclo di impianti commisurato alle esigenze delle comunità, attento alla vivibilità dei territori ed agli interessi della collettività.”