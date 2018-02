Sabaudia premia i suoi cittadini meritevoli: istituita la giornata dal Comune

Novità a Sabaudia dove il Comune ha istituito ufficialmente la giornata per la cerimonia di riconoscimento alle persone che si sono particolarmente distinte nel corso dell’anno, e approvato il regolamento per l’assegnazione dei premi.

L’ok del Consiglio nel corso della seduta di martedì 30 gennaio con il solo voto dei consiglieri di maggioranza.

La data

Il 25 marzo di ogni anno, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono della città, l’Amministrazione conferirà premi alle persone che hanno dato lustro a Sabaudia con opere e azioni meritevoli di menzione, promuovendo al contempo il senso di appartenenza alla comunità cittadina.

“L’istituzione di questa giornata e dei premi per i cittadini muove dalla volontà di questa Amministrazione di rendere merito a quanti hanno dato lustro alla città di Sabaudia con ogni azione e attività, personale o professionale. Di qui la decisione di organizzare la cerimonia di conferimento dei premi nel giorno in cui si festeggia il Santo Patrono, un momento condiviso e partecipato dall’intera cittadinanza”, commenta l’assessore Zaottini.

“Abbiamo sempre sostenuto la necessità di far divenire il Comune la casa dei cittadini – prosegue il consigliere Emanuela Palmisani – Anche questo è un modo di prendersi cura di loro, di farli sentire davvero parte integrante di un sistema che non è solo politica, burocrazia e procedure, ma anche inclusione, rispetto e considerazione”.

Le onorificenze

Sono state istituite le seguenti onorificenze: Premio dell’Altruismo; Premio dei Cittadini; Citazione di merito, Attestato di Benemerenza, Cittadinanza Onoraria; Premio di laurea e Borsa di studio per progetti di ricerca.

Il Premio altruismo identifica la massima espressione d’altruismo e viene assegnato a coloro che con il loro impegno dimostrano grande umanità a favore di chi si trova in difficoltà, rischiano la propria vita e si prodigano per la tutela della vita degli altri.

Il Premio dei Cittadini, invece, può essere assegnato a coloro, singoli cittadini o gruppi/associazioni che abbiano compiuto atti o gesti di comprovata bontà nei confronti del prossimo e nel campo del volontariato sociale, nonché singoli episodi meritevoli di premio da parte della collettività. Ma anche a coloro che nella vita quotidiana, nell’impegno sociale, politico, religioso e nello svolgimento della propria attività lavorativa abbiano evidenziato tangibili segni di altruismo, di solidarietà e di promozione della persona; o a coloro che si siano distinti con opere concrete nel campo della cultura, della scienza, dell’arte, dell’imprenditoria, del commercio, dell’industria e del lavoro. Infine a coloro che, singolarmente o in gruppo, si siano distinti per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi a disposizione della Comunità, per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela paesaggistica della Città. Tale Premio può essere assegnato anche alla memoria.

La Citazione di merito o Attestato di Benemerenza o Cittadinanza Onoraria possono essere assegnati, invece, a coloro che si siano particolarmente distinti nel campo dello sport, dell’istruzione e dell’educazione, nonché nella promozione di attività socio-culturali a favore della popolazione; ma anche a coloro che abbiano approfondito la storia locale per valorizzare le autentiche tradizioni, gli uomini illustri della comunità con l’unico obiettivo di favorire la crescita ed il prestigio della città di Sabaudia, o a tutti quei cittadini di Sabaudia che, distinguendosi nelle varie attività, portano il nome della città fuori dai confini cittadini, provinciali, regionali e nazionali.

Il Premio di laurea e Borsa di studio per progetti di ricerca, infine, potrà essere assegnato a una tesi (triennale, magistrale o dottorale) che pone particolare attenzione alla Città Sabaudia, in merito alla cultura locale, all’ambiente, al patrimonio naturale, alle politiche economiche e alla locale imprenditoria, alle tematiche connesse all’energia e al suo corretto utilizzo. Il Comune assegna altresì una borsa di studio per un progetto di ricerca che riguardi la storia della Città, in uno dei suoi molteplici aspetti, attraverso lo studio o l’ordinamento del suo patrimonio bibliografico-documentario. Entrambi i riconoscimenti vedranno l’assegnazione di un premio in denaro di almeno 1000 euro.

A decretare i vincitori per tutte le categorie di riconoscimenti, sarà un’apposita commissione comunale formata dal primo cittadino, in qualità di presidente e da 8 commissari: 4 consiglieri scelti in egual numero tra maggioranza e minoranza e 4 membri nominati dal sindaco su designazione delle Associazioni di volontariato più rappresentative del territorio.