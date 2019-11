Cori, messa in sicurezza di via Madonna del Soccorso: gara per l’affidamento dei lavori

Avviata dal Comune di Cori, tramite l’Ufficio tecnico comunale, la procedura per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di via Madonna del Soccorso, finanziati per intero dal Ministero dell’Interno.

Si tratta, spiega l’Amministrazione di una “procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici, con l’appalto di lavori che ammonta a 850.000 euro, a fronte di un finanziamento complessivo del Viminale pari a 1.200.000 euro che servirà a coprire tutti gli altri costi del cantiere. Gli operatori economici individuati tra i soggetti abilitati al ME.PA. hanno ricevuto in questi giorni la lettera di invito a partecipare alla gara”.

Le offerte dovranno pervenire entro il 15 novembre. L’apertura dei plichi avverrà il 19 novembre. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso. L’intera procedura sarà gestita telematicamente.

Gli interventi previsti nel progetto esecutivo approvato dalla Giunta Municipale riguardano la realizzazione di un percorso pedonale a bordo strada per collegare nel miglior modo possibile Piazza Signina e il Santuario della Madonna del Soccorso, importante meta di pellegrinaggio religioso; il rifacimento del manto stradale usurato, anche su via Arboreto e su via Giuseppe Garibaldi; la costruzione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, esteso a via Giuseppe Garibaldi, capace di canalizzarle in modo adeguato e contrastare la forte pendenza della salita/discesa del Soccorso, evitando che le precipitazioni si trasformino in fiumi in piena.

“Un’opera strategica che permetterà di ridimensionare l’afflusso di acqua proveniente dai monti verso le due piazze principali della Città, Piazza Signina e più a valle Piazza della Croce. Un intervento quindi che migliorerà la sicurezza dei nostri cittadini, di questo siamo estremamente felici” – commentano il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani.