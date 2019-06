Cori, Comune esempio per la raccolta differenziata. Incontro pubblico in piazza

Rimane un tema caldo quello dei rifiuti, della raccolta differenziata e del rispetto dell'ambiente a Cori dove il Comune ha organizzato, per sabato 8 giugno alle 11 nei giardini di piazza Signina, un incontro pubblico con i cittadini. L’obiettivo è quello di fare il punto ma anche di “festeggiare” i risultati raggiunti dal centro lepino proprio sul tema della differenziata.

Gli obiettivi del Comune

Ricordiamo che Cori si è aggiudicato l’attestato di Comune Riciclone 2018, proseguendo poi la sua corsa al riciclo con l’aumento al 76% della raccolta differenziata, dato che ha consentito una riduzione dell’11% della tariffa Tari 2019. Ora l’Amministrazione si pone altri due ambiziosi obiettivi sulla questione ambientale: il primo riguarda la Tarip (tariffa puntuale) e l’introduzione di una tariffazione che permetta di far pagare di più chi inquina di più, l’altro è fare di Cori un “Comune plastic free”, eliminando il consumo di plastica (posate, stoviglie ecc.) e sostituendo questo materiale altamente inquinante con altri biodegradabili e compostabili.

Sindaco De Lillis su Radio Rai 1

Di tutto questo peraltro si è parlato già mercoledì mattina in diretta su Rai Radio 1: il sindaco Mauro De Lillis è infatti intervenuto nella trasmissione Centocittà in cui Cori è stato citato come esempio lodevole nel settore della differenziata.

L'incontro di sabato

Nell’incontro di sabato i coresi dunque festeggeranno i risultati raggiunti grazie al loro impegno e si confronteranno sui futuri traguardi. Nel corso della mattinata verranno anche realizzati laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi con quiz e giochi su tematiche quali la raccolta differenziata, la riduzione e il riciclo dei rifiuti urbani. Inoltre, un delizioso omaggio sarà distribuito a chi dimostrerà di essere un bravo differenziatore. Interverranno il Sindaco Mauro De Lillis, l’Assessore all’Ambiente Luca Zampi, l’Assessore al Bilancio Simonetta Imperia e i rappresentanti di Formula Ambiente. Accanto a loro saranno presenti anche i bambini della scuola primaria di Cori che hanno costituito il comitato “Salva il mondo” con il fine di collaborare con l’Amministrazione Comunale nell’elaborazione di progetti e iniziative tese alla salvaguardia dell’ambiente.

“Siamo orgogliosi – dice De Lillis - della nostra comunità. L'incontro di sabato sarà l'occasione per festeggiare insieme i risultati sin qui raggiunti, parlare del futuro e continuare a sensibilizzare la cittadinanza, e in particolar modo i giovani, ai valori della tutela ambientale”.