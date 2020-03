Coronavirus, a Latina Consigli comunali e commissioni in videoconferenza

Consigli comunali e commissioni in videoconferenza. A Latina sono state disposte misure straordinarie per la disciplina dei lavori dell'assise comunale in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

"Si tratta ovviamente - afferma il presidente Colazingari - di misure di carattere temporaneo. Al momento l’ambito applicativo di operatività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, si è ritenuto fosse quella della videoconferenza e solo per quanto riguarda le proposte di deliberazione connotate da elementi di assoluta urgenza e indifferibilità sotto il profilo amministrativo e giuridico. Come ad esempio l’approvazione del bilancio preventivo d’esercizio 2020 e i soli atti ad esso collegati e connessi, o deliberazioni in scadenza non procrastinabile e situazioni similari". E' inoltre previsto che le disposizioni adottate potranno essere soggette a modifiche in seguito a nuovi interventi normativi o variazioni della situazione emergenziale. "Ci auguriamo, come comunità, che queste condizioni di revisione - continua ancora Colazingari - si verifichino in positivo a brevissimo termine".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei prossimi giorni verrà inviata ai consiglieri comunali una nota dispositva contenente le specifiche tecniche e le modalità pratiche da attuare per lo svolgimento delle attività del Consiglio in videoconferenza. "Auspichiamo - conclude il presidente del Consiglio - dopo un breve arco temporale necessario per le implementazioni tecniche, la ripresa, nelle modalità e nei limiti specificati, delle attività consiliari e delle commissioni".